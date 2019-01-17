النعامة.. حملات توعوية للوقاية من حوادث تسرب الغازات المحترقة

يجري بولاية النعامة تكثيف الخرجات التحسيسية حول الوقاية من الاختناق الناجم عن تسرب الغازات المحترقة.

وستتواصل الخرجات خلال موسم الشتاء بعمل توعوي جواري بكافة البلديات.

و لإنجاح هذه النشاطات التوعوية، تم إطلاق برنامج ثري ومتنوع بالتنسيق مع مديريات الصحة السكان والتربية والشؤون الدينية ومصالح سونلغاز.

لغرس ثقافة وقائية دائمة لديهم لتفادي حوادث الإختناق بالغاز.

ويتم من خلال هذه الايام التحسيسية، إطلاع المواطنين على أهم القواعد و الشروط الأمنية التي ينبغي اتباعها للوقاية من تسربات الغاز القاتلة.

وتفادي الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن حوادث الاختناقات التي تنجر عن تسرب الغازات المحترقة.