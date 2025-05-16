النعامة.. حملة واسعة بمشاركة السلطات المحلية والسكان للبحث عن مفقود بالمشرية

انطلقت اليوم الجمعة عملية بحث واسعة عن شخص مفقود بمدينة المشرية يدعى بلحرمة خثيري.

العملية شاركت فيها كل من مصالح الدرك والوطني والشرطة والحماية المدنية مع مواطني المنطقة.

المفقود خرج من المنزل منذ يومين على الساعة الخامسة صباحاً ولم يعد، في وقت شهدت المنطقة تساقطاً كثيف للأمطار وتقلبات جوية.

وتناشد عائلة خثيري من المشرية بولاية النعامة، كافة سكان المنطقة والخيّريين لتوحيد الجهود والقيام بعملية البحث.