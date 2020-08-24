النعامة: ربط 15 منطقة ظل بشبكة الهاتف الثابت والأنترنت

كشفت المديرية الولائية لإتصالات الجزائر بالنعامة، أنه تم ربط ما لا يقل عن 15 منطقة ظل بشبكة الهاتف الثابت والأنترنت.

ونقلت “وأج” عن المدير العملياتي لـ “إتصالات الجزائر” بالنعامة سمير دحام، أن العملية تندرج في إطار مخطط مديرية المؤسسة الرامي إلى تعزيز وعصرنة شبكة الألياف البصرية والأنترنت ذات التدفق العالي وتركيب أجهزة “أمسان” وتقنية الجيل الرابع نوع “4 جي أل تي اي” على مستوى مناطق الظل بولاية النعامة.

وأضاف سمير دحام، أن هذه العملية تبقى متواصلة من أجل إنجاز مشاريع مماثلة لفائدة أكبر عدد ممكن من المواطنين القاطنين بمناطق الظل.