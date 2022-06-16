النعامة..سنة حبس نافذة لسيدة سرّبت موضوع  امتحان “الباك” عبر “الفايسبوك”

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة المشرية، بيانا للراي العام بخصوص قضية المساس بامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022.

وحسب البيان، فلقد تم تقديم السيدة (ب/خ) امام وكيل الجمهورية لدى محكمة المشرية بعد تسريبها لموضوع مادة العلوم الاسلامية لشهادة البكالوريا لسنة 2022.

وذلك بعد 20 دقيقة من بداية الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها. وقد تم ادانة المعنية بسنة حبس نافذة وغرامة مالية خمسين الف دينار جزائري.