النعامة: صرخة طالبة من ذوي الهمم من داخل الإقامة الجامعية اناث

رغم الصرخات المتكرر …هاهي الطالبة بشرى بن لبنة تستجدي اصحاب القلوب الرحيمة للتدخل العاجل و مساعدتها في تخطي الصعاب التي تواجهها داخل الإقامة وتعيق الطريق امامها لمواصلة الدراسة الجامعية و تقف عثرة امام تحقيق حلمها، خاصة و انها من اصحاب الاحتياجات الخاصة.

و لم تكن هذه المرة الاولى التي تستغيث فيها الطالبة المقيمة بالاقامة الجامعية بن على بودغن النعامة و محاولة تواصلها مع مسؤولي الاقامة و مدير الخدمات الجامعية الا انها لم تجد الا الوعود و التماطل في توفير الحد الادنى من شروط اقامة هذا النوع الخاص من المقيمين، وخاصة ان السيد رئيس الجمهورية اولى اهتماما خاصا باصحاب الهمم .

لم تتوقف اتصالات الجهات الوصية وكذا الشريك الاجتماعي لاجل الوصول الى حل لحالة هذه الطالبة و مثيلاتها اللائي يعانين بصمت في ظل التقصير من طرف القائمين على شؤون المقيمات .