النعامة: ضبط 50 كلغ من الكيف قادمة من المغرب

نجح أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية النعامة، نهاية الأسبوع الفارط، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات.

وحسب بيان مصالح الأمن، أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص، من بينهم امرأتان، مع ضبط 50 كيلوغراما من الكيف المعالج، قادمة من المغرب.

وأضاف البيان أن البحث العملياتي الذي باشره محققو الفرقة ذاتها، تحت إشراف النيابة المختصة، توصل إلى ضبط وحجز 50 كلغ من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى 3 مركبات كانت تستعمل في عملية نقل المخدرات، كما تم ضبط مبالغ مالية من العائدات الإجرامية قدرت بـ 26.700 دج و400 يورو.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.