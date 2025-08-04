النعامة: ضبط 68 كلغ كيف معالج مصدرها المغرب

تمكنت شرطة النعامة، من ضبط 68 كلغ من الكيف المعالج، قادمة من المغرب.

وحسب بيان الأمن الوطني، نفذت العملية عقب كشف النشاط الإجرامي لشبكة دولية منظمة. كانت تخطط لتمرير كمية من الكيف المعالج قادمة من المغرب. مرورا بالمناطق الحدودية الغربية الجنوبية للبلاد، لنقلها نحو إحدى الولايات الداخلية للوطن.

ومكنت التحريات الميدانية من كشف عناصر الشبكة والأساليب والوسائل المنتهجة من قبلهم. مع تحديد مكان تخزين شحنة المخدرات بمسكن أحد المشتبه فيهم بولاية النعامة.

وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، تم تفتيش المسكن، ليتم ضبط 68 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب، مع توقيف 10 أشخاص.

وأسفرت العملية عن ضبط واسترجاع 09 مركبات سياحية ونفعية كانت تستعمل في نقل هذه السموم، دراجة نارية. و78 قرص مهلوس من المخدرات الصلبة نوع إكستازي. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قُدر بأزيد من 23 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء.