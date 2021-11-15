النعامة : طالبي العمل لدى وكالة التشغيل بمكمن بن عمار في وقفة احتجاجية

نظم اليوم عشراب من الشباب طالبي العمل ببلدية مكمن بن عمار ولاية النعامة وقفة احتجاجية أمام الوكالة المحلية للتشغيل. مطالبين بتوفير مناصب عمل بالشركات المتواجدة بإقليم الدائرة والشفافية في التوظيف. وكذا فتح تحقيق بالوكالة المحلية للتشغيل.

وحسب المحتجين فإن مناصب العمل التي تصل الى الوكالة المحلية للتشغيل بمكمن بن عمار تذهب بطرق ملتوية بعيدة عن الشفافية.

قناة النهار تقربت من مدير الوكالة لنقل انشغالات المحتجين للإجابة عليها، ولكن أكد لنا أنه لم يرخص له بعد من مسؤوليه للرد عبر القناة.