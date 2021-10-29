النعامة: عائلة الطفل إسلام ذو3 سنوات تناشد السلطات

انسدت العديد من الأبواب في وجه عائلة لونيس من ولاية النعامة . وما كان لها إلا أن تطلق نداءها عبر قناة النهار على أمل أن تجد آذان صاغية.

حيث وجّهت عائلة الطفل عبد الله لونيس إسلام ذو 3 سنوات من النعامة . وهذا للتكفل حالته الصحية.

هذا ويعاني اسلام من أمراض عدة فقدان البصر والحركة والكلام.

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اهتز حي لاكولون بعنابة، مساء أمس الأربعاء، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب كفيف.

وحسب مصادر من عائلة الضحية، تعود تفاصيل الحادثة الأليمة، إلى أمسية الأربعاء، بعد صلاة العصر، أين خرج الضحية من منزل خالته متوجها إلى منزله العائلي.

وبينما كان الضحية في الطريق، رن هاتفه من نوع “آيفون”، وعندما قام بإخراج الهاتف ليجيب عن المكالمة، هاجمه شخصين، وقاموا بالإعتداء عليه، لسرقة هاتفه، وحينما دافع عن نفسه، طعنوه بسكين في القلب.

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