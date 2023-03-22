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قناة النهار

النعامة / عشية رمضان.. شباب يتطوع لتنظيف بيوت الله

بقلم قناة النهار
النعامة / عشية رمضان.. شباب يتطوع لتنظيف بيوت الله
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النعامة / عشية رمضان.. شباب يتطوع لتنظيف بيوت الله

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