النعامة: عصابة سرقة الأموال من المركبات في قبضة الأمن

تمكنت شرطة النعامة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة الأموال من المركبات. من بينهم أحد المسبوقين قضائيًا محل أوامر بالقبض من العدالة.

وجاءت العملية المنفذة من قِبل الفرقة الجنائية بأمن ولاية النعامة، بناءً على شكوى تقدم بها أحد الضحايا مفادها تعرضه إلى السرقة بالكسر من داخل مركبته. والتي طالت مبلغا ماليا قدره 450 مليون سنتيم بأحد أحياء مدينة المشرية من قبل أشخاص مجهولين. والتي كانت محل تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة، جرى فتح تحقيق في القضية باستعمال واستغلال وسائل تقنية حديثة، تمّ تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ومكان إقامته بإحدى الولايات الشرقية. ليتم توقيفه رفقة شريكيه في العملية مع استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ37 مليون سنتيم محل السرقة. و3 مركبات كانت تستعمل من طرف المشتبه فيهم في تنفيذ عملياتهم الإجرامية عبر عدة ولايات من الوطن.

وأفضت التحقيقات التي باشرتها الفرقة المحققة، إلى أن المشتبه فيه الرئيسي محل 4 أوامر بالقبض صادرة من قبل الجهات القضائية. لتورطه في عدة قضايا سرقة عبر عدة ولايات من الوطن.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المشرية.

