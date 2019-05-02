النعامة: عمال “الجزائرية للمياه” يطالبون بتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية

نظم مجموعة من عمال وحدة مؤسسة الجزائرية للمياه”، للنعامة، اليوم الخميس، وقفة إحتجاجية أمام مقر مديريتهم.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، طالب المحتجون بتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية.

وتتعلق مطالب المحتجين، بـظروف العمل والتدهور التام للوكالات التجارية ومقرات الفروع التابعة لمؤسسة الجزائرية للمياه، حسب المنسق الولائي للفرع النقابي للمؤسسة، بوخاري مصطفى.

بالإضافة إلى استياء العمال، الذين يزاولون عملا لا يوافق مقررات تنصيبهم الإدارية.

كما يطالب المحتجون بتسديد أجور موظفي عديد الفروع التابعة للوحدة، بصفة منتظمة.

فيما أشار البعض من المحتجين، إلى ضرورة النظر بجدية في دراسة ملفات الترقية العالقة منذ عدة سنوات.

وكذا تسوية ملفات طب العمل، والامراض المهنية للعمال.

مع إضفاء الشفافية في عمليات التوظيف، ومنح الأولوية لأصحاب العقود المؤقتة للإدماج المهني، المنصبين منذ عدة سنوات بالوحدة وإدماجهم النهائي.

وبدوره، ذكر مدير وحدة “الجزائرية للمياه” بالنعامة، عمراني محمد، أن المطالب التي رفعها المحتجون، سيتم معالجتها في أقرب الآجال بالتنسيق مع ممثلي العمال.