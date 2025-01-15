النعامة: غلق أسواق المواشي كإجراء احترازي لتفادي الحمى القلاعية للأغنام

أصدر اليوم صباحا والي ولاية النعامة الوناس بوزقزة قرار يقضي بالغلق المؤقت لأسواق الماشية مع منع نقلها عبر كامل اقليم الولاية.

القرار الصادر عن والي النعامة الصادر صباح يوم 15جانفي يسري المفعول الى تاريخ لاحق يشمل منع جميع اصناف الماشية من التنقل داخل اقليم الولاية.

كما أكد والي النعامة أن قرار الغلق يأتي كاجراء احترازي ووقائي نظرا لظهور بؤر مرض الحمى القلاعية لدى الماشية بعدد من الولايات المجاورة المتسم بسرعة انتشاره. و أن هذا الاجراء المؤقت ياتي في إطار تدابير الوقاية والحفاظ على رؤوس الماشية بولاية النعامة