النعامة.. قتيل وجريحان في اصطدام شاحنة بدراجتين ناريتين بالقصدير

تتدخل في هذه الأثناء فرق الإسعاف والإنقاذ التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بمكمن بن عمار، إثر حادث مرور مميت وقع بقرية عبد المولى التابعة لبلدية القصدير، دائرة مكمن بن عمار، بولاية النعامة.

وحسب خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية، يتمثل الحادث في اصطدام شاحنة بدراجتين ناريتين، ما أسفر عن وفاة شخص في عين المكان، فيما أصيب شخصان آخران تم نقلهما إلى المؤسسة الاستشفائية قبل وصول أعوان الحماية المدنية.

وأكدت المصالح ذاتها أن عملية التدخل لا تزال متواصلة، على أن يتم نشر البلاغ الإعلامي النهائي فور الانتهاء من العملية، والذي سيتضمن الحصيلة النهائية والتفاصيل الكاملة للحادث.