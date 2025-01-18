النعامة.. قتيل و10 جرحى في حادث إصطدام بين سيارتين

لقي شخص حتفه فيما أصيب 10 آخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06 إتجاه بشار ببلدية جنين بورزق ولاية النعامة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 16سا و29دقيقة من أجل حادث إصطدام بين سيارة أجرة وسيارة سياحية وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 06 إتجاه بشار.

وخلف الحادث وفاة شخص وإصابة 10 آخرين لهم جروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي أما الشخص المتوفي تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.