النعامة: مجهولان يقتحمان الإقامة الجامعية للإناث ليلا

عاشت الطالبات بالإقامة الجامعية للإناث بولاية النعامة، ليلة رعب وذعر بعدما إقتحمها مجهولون بعد منتصف الليل. في غفلة من أعوان الأمن.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد إقتحم مجهولان الإقامة الجامعية بن علي بودغن للإناث ليلا، حاملين أسلحة بيضاء بعدما جابو وتجولو في أجنحة وغرف الطالبات. وقد تسلل الغرباء من الجدار الخارجي وصولا إلى غرف الطالبات في ظل غياب تام لأعوان الأمن. لتتفطن الطالبات لهما وشرعن في الصراخ من أجل طلب النجدة. أين تدخلت مصالح الشرطة فورا بعد إبلاغهم لتفادي ما لا يحمد عقباه.

كما أضافت ذات المصادر، أنه تم القبض على الشخص الذي اقتحم الإقامة الجامعية وتم إقتياده إلى مركز الشرطة. فيما لاذ الشخص الآخر بالفرار، وهو الأمر الذي خلق حالة من الفوضى والذعر لدى الطالبات، أين خرجت الطالبات من غرفهن وتجمعن داخل الحي الجامعي، مطالبين بتوفير الأمن.

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