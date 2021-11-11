النعامة: مربي المواشي يتنفسون الصعداء بتفعيل الإتفاقية الثلاثية ” رابح رابح “

تجسيدا للإتفاقية الثلاثية التي امضيت اولى عقود شراكتها بين الجزائرية للحوم الحمراء و الديوان الوطني لتغذية الأنعام. وكذا الفدرالية الوطنية لمربي المواشي بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية .

انعقد اليوم بقاعة الإجتماعات بولاية النعامة و تحت إشراف دراجي بوزيان والي الولاية وبحضور المدير العام للجزائرية للحوم الحمراء. وممثلي الديوان الوطني لتغذية الأنعام اضافة الى رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي وموالي ولاية النعامة. عقد يوم إعلامي وتحسيسي للتعريف بهذه الإتفاقية مع شرح مفصل لأهداف الشراكة الثلاثية التي تعتمد على شراكة رابح رابح. بالإضافة إلى توفير الأعلاف للموالين بصورة دائمة ومدروسة حتى يصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم إلى المستهلك بأسعار في المتناول.

حيث اجمع موالو الولاية على أن الإتفاقية الثلاثية هي الضمان الوحيد لتوفير الأعلاف والقضاء على مافيا البزنسة والمضاربة.

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