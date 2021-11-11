النعامة: مربي المواشي يتنفسون الصعداء بتفعيل الإتفاقية الثلاثية ” رابح رابح “
تجسيدا للإتفاقية الثلاثية التي امضيت اولى عقود شراكتها بين الجزائرية للحوم الحمراء و الديوان الوطني لتغذية الأنعام. وكذا الفدرالية الوطنية لمربي المواشي بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية .
انعقد اليوم بقاعة الإجتماعات بولاية النعامة و تحت إشراف دراجي بوزيان والي الولاية وبحضور المدير العام للجزائرية للحوم الحمراء. وممثلي الديوان الوطني لتغذية الأنعام اضافة الى رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي وموالي ولاية النعامة. عقد يوم إعلامي وتحسيسي للتعريف بهذه الإتفاقية مع شرح مفصل لأهداف الشراكة الثلاثية التي تعتمد على شراكة رابح رابح. بالإضافة إلى توفير الأعلاف للموالين بصورة دائمة ومدروسة حتى يصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم إلى المستهلك بأسعار في المتناول.
حيث اجمع موالو الولاية على أن الإتفاقية الثلاثية هي الضمان الوحيد لتوفير الأعلاف والقضاء على مافيا البزنسة والمضاربة.
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إنشاء نظام شراكة ثلاثي بين الموالين والمذابح الكبرى والديوان الوطني لتغذية الأنعام
وترأس ، وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني ، اليوم الاثنين 30 أوت 2021 ، اجتماع عمل مع أعضاء الفدرالية الوطنية لمربي المواشي.
وخصص الاجتماع لتقييم العمل المنجز فيما يتعلق بإنشاء نظام شراكة ثلاثي بين الموالين والمذابح الكبرى والديوان الوطني لتغذية الأنعام (ONAB)، الذي سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر القادم.
وحظر هذا اللقاء الهام رئيس المدير العام لمجمع Agrologistic وكذا مدراء المؤسسات الفرعية التابعة له وهي الجزائرية للحوم التي تسير المذابح الكبرى وكذا ديوان ONAB إضافة إلى إطارات الوزارة.
و أكد وزير الفلاحة أن نظام الثلاثية، الذي تمت صياغته ومناقشته منذ أشهر بالتنسيق مع ممثلي المهنيين، يهدف إلى خلق شراكة دائمة ومربحة للمربين وللمذابح وللاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أهمية هذه الشراكة بالنسبة للمربين حيث ستسمح لهم باقتناء الأعلاف المدعمة من طرف الدولة سواء الشعير أو غيرها من المواد العلفية بأسعار معقولة.
فيما ستمكن المذابح، التي تعمل ضمن المعايير الدولية، من رفع وتيرة الإنتاج لتغطية طلب السوق الوطنية و الولوج إلى أسواق خارجية.
ومن جهة أخرى طلب الوزير، بالتشاور مع ممثلي المربين، إعادة النظر في جهاز دعم الأعلاف بناء على الإحصائيات التي سيفرزها الإحصاء الوطني للمستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية.
كما شدد على ضرورة إشراك الفدرالية الوطنية لمربي المواشي في انجاز هذه العملية الجد مهمة.
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