النعامة: منع تربية الكلاب الشرسة أو التجوال بها بالوسط الحضري

قام رئيس بلدية العين الصفراء بولاية النعامة بالمصادقة على قرار يتضمن الإجراءات التنظيمية لتربية الكلاب و المتاجرة بها.

وحسب القرار الذي تحوز “النهار” على نسخة منه، فإن هذا القرار الجديد يتضمن المنع من تربية كل أنواع الكلاب أو التجوال بها بالوسط الحضري أو كل المرافق العمومية.

كما تضمنت التعليمة التي صادق عليها “كيحل محمد” رئيس بلدية العين الصفراء. أنها تستثني بعض الكلاب ولكن على اصحابها اتخاذ كل إجراءات الحيطة و الحذر. قصد الحد من أي خطورة قظ تنجم عنها باستعمال كمامة الكلاب و تلقيحها ضد داء الكلب.

وأكدت التعليمة على تقديم تسخيرة لمصالح الأمن المختصة للوقوف على تنفيذ محتواها. و السهر على القضاء على الكلاب الضالة و الخطيرة التي سببت ازعاج كبير للمواطنين و خطورة على سلامتهم

للإشارة فقد إشتكى، العديد من المواطنين من الكلاب الضارة وتضررو بسبب تجوالها بالوسط الحضري بمدينة العين الصفراء. و تكبد الساكنة خسائر في الممتلكات وحتى التعدي على المواطنين و مهاجمتهم .