سجلت مصالح الحماية المدنية، لولاية النعامة، هلاك شخصين، وإنقاذ 83 آخرين من الموت، بسبب الإختناقات بالغازات المحترقة، وكذا أحادي أكسيد الكربون خلال السنة المنصرمة.

وحسبما أوضحه بيان ذات المصالح، أنه خلال 25 تدخل تم إنقاذ 83 شخص من بينهم 46 طفل و30 إمرأة و7 رجال.

كما أضاف البيان، أن جل التندخلات لهذه الحالات للإختناق بالغاز عبر منازل وشقق فردية و أخرى بعمارات سكنية أغلبها بأحياء جديدة.

وأن غالبية الإختناقات بالغاز كانت جماعية و تعرض لها أفراد من نفس العائلة.

وأشار ذات البيان، أن السبب المباشر في هاته الحوادث الخلل في الوقاية وفي مواصفات الآمان في بعض الأجهزة المستعملة، وكذا نقص أو إنعدام في التهوية.

بالإضافة إلى عدم إمتثال بعض وسائل التدفئة للمقاييس الأمنية، و إلى سوء تركيب وتشغيل هذه الوسائل وخاصة المدافئ وسخان الماء.