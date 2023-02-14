النعامة: وزيرة التضامن تطلق قافلتين تضامنية وصحية للعائلات المعوزة

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو. على إعطاء إشارة إنطلاق قافلة تضامنية وأخرى صحية لفائدة العائلات المعوزة. والقاطنين بمناطق البدو الرحل بولاية النعامة.

كما أعطت الوزيرة في إطار زيارة عمل وتفقد إلى الولاية إشارة إنطلاق القافلتين المنظمتين من طرف قطاع النشاط الإجتماعي. بالتعاون مع مديريتي الصحة و الحماية المدنية. حيث تتضمن الأولى طرودا غذائية وألبسة وأغطية وتجهيزات لذوي الإحتياجات الخاصة لفائدة 500 عائلة معوزة.

كما تضمن القافلة الثانية تقديم الفحوصات الطبية المتخصصة للمرضى المقيمين بالمناطق النائية. والتوعية والوقاية من سرطان الثدي والإنفلوانزا الموسمية.

وأشارت كريكو إلى أهمية تنظيم مثل المبادرات بالتنسيق مع الخلايا الجوارية التضامنية التابعة لقطاعها لتقديم مساعدات للقاطنين بمناطق بعيدة هم بحاجة ماسة لها. خصوصا في فصل الشتاء والكشف عن عدة أمراض لدى النساء و المسنين وغيرهم.

وأبرزت كريكو جهود قطاعها ومساهمته في التكفل النفسي والبيداغوجي بهذه الشريحة وإدماجها في التعليم التربوي العادي. وكذا توفير كافة الإمكانيات والتأطير اللازم والمتخصص لضمان تمدرس ذوي الإحتياجات الخاصة على إختلاف إعاقاتهم على مستوى 236 مؤسسة متخصصة و17 ملحقة و 1194 قسم خاص عبر الوطن.

ومن جهة ثانية أشرفت الوزيرة على مراسم إمضاء إتفاقية شراكة بين كل من مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن ومديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية والتي تنص على تنظيم حملات تحسيسية في مجال التكفل بالفئات الخاصة والمرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية عند كل دخول مهني.

وتتضمن الإتفاقية تنظيم دورات تكوينية تأهيلية وأخرى متوجة بشهادة بالتنسيق بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن بالولاية.