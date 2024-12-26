النعامة: وضع حد لشبكة تهريب الأسلحة النارية و الذخيرة الحية

في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنوعها، تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية النعامة من توقيف أربعة أشخاص يشكّلون شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تهريب وتخزين ونقل والاتجار بأسلحة نارية من الصنف الخامس والذخيرة الحية.

وهذا بعد عملية التحري التي باشرها محققو ذات الفرقة تحت اشراف نيابة الاختصاص بالعين الصفراء.

العملية مكّنت من حجز بندقتي صيد من الصنف الخامس. الأولى من عيار 16 ملم والثانية من عيار 12 ملم. بالإضافة إلى 07 خراطيش من عيار 12 ملم.

الشبكة الإجرامية كانت تنشط بين مدينة عسلة بالنعامة و مدينة الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض .

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الاختصاص بمحكمة النعامة.