النعامة.. وفاة شخص في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 22 

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 22 في شطره الرابط بين ولاية النعامة و ولاية تلمسان بقرية عبد المولى.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية نوع شيفرولي، حيث خلف بعين المكان وفاة السائق و إصابة 4 اشخاص بجروح من بينهم طفلين.

ليتم نقلهم على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببلدية مكمن بن عمار من طرف مصالح الحماية المدنية.

ليتم التدخل فورا من قبل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمكمن بن عمار.

وسيتم الإستعانة بتقني حوادث المرور التابعين لملحق المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام بوهران لتحديد ملابسات الحادث.