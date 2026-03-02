النعامة.. وفاة شخص وإصابة آخر في اصطدام بين شاحنة وسيارة بعين الصفراء

شهدت مدينة عين الصفراء مساء اليوم الإثنين حادث مرور تمثل في اصطدام عنيف بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 06.

وحسب بيان الحماية المدنية، تدخلت في حدود الساعة 17:24 ، من أجل حادث مرور بـ “الحجرة المكتوبة”، على بعد حوالي 10 كلم باتجاه ولاية بشار.

وأسفر الحادث، عن وفاة شخص يبلغ من العمر 53 سنة في عين المكان، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بعين الصفراء.

كما خلف الحادث إصابة شاب يبلغ من العمر 27 سنة بجروح متفاوتة، إضافة إلى تعرضه لحالة صدمة. حيث قدمت له الإسعافات الأولية بعين المكان قبل إجلائه إلى ذات المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم.