النعامة.. وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور ببلدية البيوض

لقي شخص مصرعه واصيب اخر، اليوم، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 6 ببلدية البيوض بولاية النعامة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 21سا04د ، من اجل حادث دهس سيارة لشخص على مستوى الطريق الوطني رقم 06 اتجاه بلدية بوقطب بلدية البيوض ودائرة المشرية.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 55 سنة، ليتم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مشرية.

كما اصيب آخر بجروح مختلفة، عمره 42 سنة حيث تم إسعافه و نقله الى المستشفى.