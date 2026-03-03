النعامة..وفاة شخص وإصابة 29 آخرين إثر انقلاب حافلة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية مغرار، ولاية النعامة، اليوم الثلاثاء في حدود السّاعة 02 سا و 55 دقيقة صباحاً، لأجل حادث مرور مُميت. تمثل في انحراف وانقلاب حافلة نقل مسافرين (خط بشار /شلف) على متنها 30 راكبا، وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 6 في شطره الرابط بين بلديتي مغرار و عين الصفراء.

و خلّف حادث انقلاب الحافلة وفاة شخص واحد من جنس أنثى تبلغ من العمر 43 سنة في عين المكان. تمّ تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بالعين الصفراء. و إصابة 29 شخصًا من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و 64 سنة بإصابات متعددة بالجسم. و جروح وكسور و في حالة صدمة. تمّ تقديم الإسعافات اللازمة لهم في عين المكان و إجلائهم الى القطاع الصحي بمغرار. و إلى المؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بالعين الصفراء.

