النعامة: وفاة طفل ذو 7سنوات بعد اصطدامه بشاحنة بالمشرية

وفاة طفل 7 سنوات كان يقود دراجة هوائية إثر إصطدامه بشاحنة بحي بودو بالمشرية، وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فإنه، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمشرية.هذا اليوم على الساعة 20 سا و26 د لأجل حادث مرور حضري مميت بحي بودو بشير .

تمثل في إصطدام شاحنة من نوع سوناكوم مع دراجة هوائية راح ضحية الاصطدام طفل يبلغ من العمر 7 سنوات متوفي في عين مكان تم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية لمصلحة حفظ الجثت بالمؤسسة الاستشفائية الإخوة شنافة بالمشرية.