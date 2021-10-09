النعامة: وفاة 3 أشخاص في اصطدام بين سيارتين سياحيتين

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حادث مرور اصطدام بين سيارتين سياحيتين بالطريق الولائي رقم 3 إتجاه قرية عين ورقة بولاية النعامة.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعسلة مدعومة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعين الصفراء أمس الجمعة على الساعة 21 سا 6 د إثرحادث مرور مميت.

وذالك بالطريق الولائي رقم 3 على بعد 50 كلم من الوحدة إتجاه قرية عين ورقة، حيث تمثل الحادث في إصطدام سيارة سياحية من نوع سيتروان بارلينغو مع سيارة سياحية من نوع رونو كليو كومبيس.

وأدى الحادث الى وفاة ثلاثة أشخاص من جنس ذكر 40 سنة متوفي في عين المكان ، ثم نقله من طرف مصالح الحماية لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بالعين الصفراء.

بينما الضحيتان الأخريان من جنس ذكر “38 سنة و 43 سنة” توفيا بعد نقلهما إلى المؤسسة الإستشفائية محمد بوضياف بالعين الصفراء.