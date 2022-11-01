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أخبار الجزائر

النعامة..وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة اختناقا بالغاز ببلدية البيوض

بقلم سيد علي مطماطي
النعامة..وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة اختناقا بالغاز ببلدية البيوض
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لقي 5 اشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، امسية اليوم، اختناقا بالغاز بمنزلهم العائلي ببلدية البيوض حي 16 مسكن.

هذا وسجلت مصالح الحماية المدنية بالنعامة تدخلها، على الساعة  19 و 35 د من أجل تحويل جثث 5 أشخاص(الأم 33 سنة البنات تترواح أعمارهم بين 05 و 09 سنوات) متوفيين بغاز ‎ أحادي أكسيد الكربون المنبعث من ‎سخان الماء بمنزلهم.

فيما تم  تحويل طفلة تبلغ 6 سنوات في حالة حرجة إلى مستشفى المشرية.

رابط دائم : https://nhar.tv/ft0Qd
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