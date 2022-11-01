النعامة..وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة اختناقا بالغاز ببلدية البيوض
بقلم سيد علي مطماطي
لقي 5 اشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، امسية اليوم، اختناقا بالغاز بمنزلهم العائلي ببلدية البيوض حي 16 مسكن.
هذا وسجلت مصالح الحماية المدنية بالنعامة تدخلها، على الساعة 19 و 35 د من أجل تحويل جثث 5 أشخاص(الأم 33 سنة البنات تترواح أعمارهم بين 05 و 09 سنوات) متوفيين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بمنزلهم.
فيما تم تحويل طفلة تبلغ 6 سنوات في حالة حرجة إلى مستشفى المشرية.
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