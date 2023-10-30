قناة النهار النعامة : وفرة في منتوج البطاطا..يقابله مشاكل التخزين والتسويق بقلم قناة النهار نشر في 30 أكتوبر 2023 - 14:08 شارك غرِّد أرسل 331 0 النعامة : وفرة في منتوج البطاطا..يقابله مشاكل التخزين والتسويق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Nt3cl اقرأ أيضا ياسف بلقاسم: على الناس أنت تعرف أن دفع الضرائب يعود عليهم بالفائدة الدراسة بالمجان والعلاج بالمجان قناة النهار 23 أكتوبر هذه هي الرزنامة المحينة لتطعيم الأطفال في الجزائر منذ الولادة قناة النهار 21 أكتوبر صريح جدا: هذا ما يمكن أن يقوم به الجزائري في سبيل دعم فلســـ.طين قناة النهار 22 أكتوبر كتاب المشاهير/ لأوّل مرة ريفكا يحكي ماعاشه داخل السجن.." كنت نأذّن وستانلي يصلي بينا ".. ترقّبوها قناة النهار 15 أكتوبر صريح جدا:التجارة أم الوظيفة..أيهما يفضل الشباب الجزائري قناة النهار 18 أكتوبر بلا زعاف مع أ/ الدكتور نور الدين بكيس: ما الفائدة من المسيرات للدفاع عن غــ.زة..؟ قناة النهار 24 أكتوبر شوفو حكايتي: بعدما تخلت عنه عائلته.. شاب سوري إنقلبت حياته رأسا على عقب بعدما جاء للجزائر قناة النهار 22 أكتوبر طالع هابط: شاهد الكوارث في سكنات عدل بقالمة قناة النهار 29 أكتوبر تربية: إعتدءات متكررة للتلاميذ على الأساتذة .. هيبة الأستاذ في خبر كان قناة النهار 11 أكتوبر وصول رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى ولاية الجلفة في زيارة عمل وتفقد قناة النهار 29 أكتوبر