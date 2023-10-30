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قناة النهار

النعامة : وفرة في منتوج البطاطا..يقابله مشاكل التخزين والتسويق

بقلم قناة النهار
النعامة : وفرة في منتوج البطاطا..يقابله مشاكل التخزين والتسويق
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النعامة : وفرة في منتوج البطاطا..يقابله مشاكل التخزين والتسويق

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