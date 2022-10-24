النعامة..7 سنوات حبسا نافذا لمضاربين في المواد الغذائية الأساسية

أدانت محكمة النعامة شخصين مضاربين في المواد الغذائية الأساسية بـ7 سنوات حبسا نافذا، مع الإيداع في الجلسة و500000 دج غرامة نافدة ومصادرة الحجوزات.

وحسب بيان محكمة النعامة، فعملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية ، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة النعامة الرأي العام ، أنه وفي إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع فقد تم اليوم متابعة شخصين عن طريق إجراء المثول الفوري.

وقد صدر حكم قضی با دانتها لاجل المضاربة غير المشروعة بـ 7 سنوات حبس نافذ مع الابداع في الجلسة و500.000 دج غرامة نافدة مع مصادرة الحجوزات.

للعلم فإن، قانون المضاربة غير المشروعة رقم : 15/21 ينص على تطبيق عقوبات صارمة ضد المتورطين في هذه الجرائم قد تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد.