النعامة.. انقلاب شاحنة لنقل الغاز بين عين الصفراء وجنين بورزڨ

شهد الطريق البلدي رقم 05، الرابط بين بلديتي عين الصفراء وجنين بورزڨ بالمنطقة المسماة ” فوناسة”، حادث مرور.

الحادث تمثل في انحراف وانقلاب شاحنة ذات صهريج محملة بغاز البترول المميع (GPL).

وتدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بجنين بورزڨ، مدعومة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بمغرار.

وعلى الفور قامت المصالح ذاتها بتأمين محيط الحادث واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تفادياً لأي خطر محتمل بحكم طبيعة الحمولة.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الشاحنة، البالغ من العمر 37 سنة، بإصابات خفيفة على مستوى الرجل. وتم إسعافه بعين المكان قبل تحويله إلى القطاع الصحي بجنين بورزڨ لتلقي العلاج.