النعامة: توقيف شخصين متورطين في عمليات التخريب والسرقة من داخل المركبات

في إطار مكافحة الجريمة الحضرية بالنعامة والحفاظ على الأمن العام، وبناءا على شكوى مقدمة من بعض المواطنين مفادها تعرض مركباتهم الخاصة للتخريب والسرقة من داخل مركبة.

استغلالا للمعلومة تمكنت عناصر مصالح فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة المشرية، من التعرف وتوقيف شخصين المشتبه فيهما في عملية التخريب والسرقة، في العقد الثاني من عمرهما، مع استرجاع بعض المسروقات.

تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة المشرية عن تهمة التخريب العمدي لملك الغير، السرقة من داخل مركبة .