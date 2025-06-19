النعامة.. الحبس لشخص بتهمة نشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا

أدانت محكمة المشرية (ولاية النعامة) شخصاً بسنة حبسا نافذا النافذ و100 ألف دينار غرامة، بتهمة نشر وتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا.

وأوضح بيان لمحكمة المشرية أنه تم اليوم متابعة المتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد، طبقا لنص المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات.

وصدر حكم حضوري وجاهي قضى بإدانة المتهم بسنة حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة، مع الأمر بإيداعه بالجلسة و مصادرة المحجوزات.