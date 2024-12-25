 النعامة: تسمم فتاتين بالغاز المنبعث من موقد داخل حمام المنزل

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمغرار مساء اليوم الأربعاء، لأجل إنقاذ وإسعاف شخصين تعرضا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد حراري بداخل حمام أثناء الاستحمام. مع تسجيل انعدام للتهوية بمسكن عائلي بقرية دراع الصاع بلدية مغرار ولاية غرداية.

وأسفر الحادث عن تسمم فتاتين تبلغان من العمر 22 و23 سنة، أصيبتا بصعوبة في التنفس. تم إسعافهما وإجلاؤهما إلى القطاع الصحي بالبلدية ذاتها.