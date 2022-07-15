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قناة النهار

النـ.ـيران تلتهم حافلة بمحطة خروبة بالعاصمة

بقلم قناة النهار
النـ.ـيران تلتهم حافلة بمحطة خروبة بالعاصمة
نقل
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النـ.ـيران تلتهم حافلة بمحطة خروبة بالعاصمة

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