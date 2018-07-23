النفايات المنزلية والمياه الراكدة سبب انتشار بعوض النمر

شدّد خبراء في علم الحشرات والأمراض المتنقلة من معهد باستور ووزارة الصحّة والسكان اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة.

على ضرورة التخلّص من النفايات المنزلية والمياه الراكدة بشتى أنواعها.

وذلك للقضاء على أعشاش البعوض النمر والتخفيض من نسبة انتشارها.

وأرجع الخبراء في الصحّة انتشار البعوض النمر بالجزائر، سيما بالولايات الساحلية إلى سلوكات المواطن المتمثلة في “عدم التخلص وإبعاد النفايات المنزلية عن الأحياء السكنية .

وشتى أنواع المياه الراكدة المتواجدة بالمنازل وقرب التجمعات السكنية”.

وهي وسائل تمثل “الأعشاش المفضّلة التي يتكاثر فيها هذا النوع من البعوض”.

مفصلا حول طرق انتشار البعوض النمر والمخطط الوطني الذي سطرته الوزارة للوقاية

من الناقلات ومختلف التحقيقات التي أنجزتها الجامعات في الميدان بما فيها استعمال “جي. بي.أس” لتحديد مواقع انتشار هذه الناقلات بغية وضع الوسائل اللاّزمة لمكافحتها.