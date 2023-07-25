النفايات.. وزارتا البيئة والمالية ترفضان هذا الاقتراح

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أن مصالحها ترفض جميع الاقتراحات الخاصة بإنجاز خنادق او مراكز لردم النفايات عبر مختلف ولايات الوطن.

كما أشارت وزير البيئة لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن وزارة المالية هي الأخرى ترفض تسجيل هذا النوع من المشاريع”. و”ذلك من منطلق التوجه نحو تدوير النفايات عوض دفنها”.

وفي سياق متصل، أشادت الوزيرة بالعمل الذي تقوم به مؤسسة صناعية ببلدية الصومعة مختصة في إعادة تدوير النفايات المتمثلة في الألمنيوم. وتحويلها لصفائح تستعمل لصناعة مصابيح الإنارة العمومية ومجففات الملابس وعدة منتجات أخرى. مؤكدة دعم دائرتها الوزارية لمختلف المشاريع الاستثمارية المماثلة.

للإشارة، استهلت الوزيرة زيارتها للولاية بالإشراف على إطلاق حملة تنظيف الحظيرة الوطنية للشريعة. المندرجة في إطار الحملة الوطنية لتنظيف المساحات الغابية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لحمايتها من مختلف المخاطر المسببة لحرائق الغابات.

كما تضمن برنامج الزيارة تفقد محطة معالجة المياه الصناعية لمؤسسة مختصة في صناعة المواد الصيدلانية بالأربعاء. المندرجة ضمن التدابير الخاصة بتهيئة واد الحراش بالجزائر العاصمة. حيث أشارت الوزيرة إلى أن “تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي الهام يتوقف على وضع حد لمصادر تلوثه المتمثلة في المواد السائلة للمؤسسات الصناعية المتواجدة بمحاذاته”.

واختتمت الزيارة بتدشين دار البيئة ببلدية أولاد يعيش وتنصيب نوادي خضراء تهدف إلى تكريس التربية البيئية بالوسط المدرسي. بالإضافة إلى إمضاء اتفاقيات بين المركز الوطني لـ”تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء”. وعدد من المؤسسات الصناعية المصنفة. بهدف مرافقة و مساعدة هذه الأخيرة على رفع بعض التحفظات المسجلة من قبل اللجان التفتيشية المتعلقة بحماية البيئة.