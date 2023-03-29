قناة النهار النفس والصيام / الصحة النفسية والصيام بقلم قناة النهار نشر في 29 مارس 2023 - 14:06 النفس والصيام شارك غرِّد أرسل 27 0 عدد جديد من حصة النفس والصيام وتتضمن حصة اليوم موضوع “الصحة النفسية والصيام”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wvWej برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا أولاد بلادي: بعدسة قناة النهار.. قصص جزائريون مغتربون من قلب فرنسا قناة النهار 17 مارس توقيف إمرأة تقوم بالنصب و الإحتيال بإستعمال الشعـ.ـوذة بالمشرية في النعامة قناة النهار 21 مارس "شيخ ناصر: "استطيع الرقية عبر تطبيقات المحادثة لكن بشروط وهذه هي قناة النهار 10 مارس سعيدة : مرض الأنزيم يحرم الطفلين محمد وياسين الوقوف على رجليهما قناة النهار 11 مارس الإعجاز العلمي في القرءان : نعمة الماء قناة النهار 26 مارس جبر الخواطر/ 😥😥"مداني" مهندس نظافة شهرتيو ماتكفيهش بصح فيها البركة وجامي يشكي😰😰النهاية كانت سعيدة قناة النهار 23 مارس الوخز بالإبر" .. ظاهرة مستجدة قيد التحقيق" قناة النهار 10 مارس أم الخير: "الجزء الثالث من بنت البلاد فيه مفاجآت كثيرة " قناة النهار 29 مارس مستغانم : الولاية تتهيأ لاستقبال شهر رمضان..فتح أسواق ومطاعم الرحمة قناة النهار 16 مارس رجال صدقوا"..قصص حقيقية لأبطال يخيّل لك أنها خرافات.. في رمضان" قناة النهار 19 مارس