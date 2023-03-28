قناة النهار النفس والصيام / جهاد النفس بقلم قناة النهار نشر في 28 مارس 2023 - 15:18 النفس والصيام شارك غرِّد أرسل 20 0 النفس والصيام / جهاد النفس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/I2LHm اقرأ أيضا الطاكسي المربوح / المشارك تاع اليوم الله يبارك مثقّف😍😍قدر يربح معانا 13000دج قناة النهار 24 مارس صريح جدا: هل يساعد الشباب الجزائري أولياءهم في مصاريف رمضان ..؟ قناة النهار 20 مارس تلمسان : عاصمة التوابل..محج العديد من الزوار عبر الوطن مع إقتراب رمضان قناة النهار 21 مارس غياب الثقافة الإستهلاكية يجر المواطنين إلى التبذير خلال رمضان قناة النهار 27 مارس القمح الصلب..بوابة الإكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي قناة النهار 20 مارس بمردود 60 لترا من الزيت في القنطار.. زراعة دوار الشمس تنطلق هذا الشهر قناة النهار 10 مارس سطيف : مندوبة وسيط الجمهورية..مسؤولية حل مشاكل المواطن قناة النهار 08 مارس منابر السلام: الحرمان من العلم.. نور الله لا يهدي لعاصي قناة النهار 24 مارس أجواء ربيعية بإمتياز.. شاهد التفاصيل قناة النهار 27 مارس نسرين سماي: مواقع التواصل الإجتماعي اصبحت تروج للمنتوج أكثر من التلفزيون قناة النهار 27 مارس