قناة النهار النفس والصيام / مفاهيم الصيام من الجانب النفسي بقلم قناة النهار نشر في 25 مارس 2023 - 12:53 صيام شارك غرِّد أرسل 22 0 النفس والصيام / مفاهيم الصيام من الجانب النفسي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JFr2C برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا الوخز بالإبر" .. ظاهرة مستجدة قيد التحقيق" قناة النهار 10 مارس الراقي شيخ ناصر: هذا هو الفرق بين الراقي الشرعي والمشعوذ والدجال قناة النهار 10 مارس وزارة التجارة: مراسم تسليم واستلام المهام بين كمال رزيق والطيب زيتوني قناة النهار 18 مارس رئيس مجلس الأمة يشرف على تكريم العقيد "فاروق عاشور" بوسام عشير من المصف قناة النهار 06 مارس الفرصة الثانية: خالد..قصة شاب يقـ.تل صديقه من أجل المخدرات الجزء 1 قناة النهار 17 مارس الحماية المدنية بوهران : إنقاذ إمرأة ورضيع وعملية البحث عن آخرون تحت الأنقاض متواصلة قناة النهار 13 مارس سعيدة / الرائد كريمة رحال .. 25 سنة إخلاص وإجتهاد قناة النهار 08 مارس غـ.ـزة تتزين استعدادا لاستقبال شهر رمضان الفضيل قناة النهار 20 مارس مستغانم : إنطلاق عملية الجني المبكر لمادة البطاطا تحسبا لشهر رمضان قناة النهار 22 مارس توجيهات رئاسية لتخفيف العبء على المواطن .. خبراء الإقتصاد يثمنون قناة النهار 22 مارس