قناة النهار النفس و الصيام : صعوبة التعامل مع النفس البشرية بقلم قناة النهار نشر في 19 أفريل 2023 - 12:38 شارك غرِّد أرسل 35 0 النفس و الصيام : صعوبة التعامل مع النفس البشرية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5Nn8n برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا أمين بومدين: "هذه هي البرامج عرفت نجاح كبير هذه السنة" قناة النهار 17 أفريل محمد الماحي يكشف كواليس دور سليم في مسلسل 11.11 قناة النهار 09 أفريل "عبد الله الكرد يؤدي أغنيته في "ظلام الليل" على إيقاع موسيقى "يا زينة لبابيلون قناة النهار 06 أفريل الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل و تفتيش إلى قيادة الدرك الوطني قناة النهار 08 أفريل best of موسيقى "late show" قناة النهار 09 أفريل شاهد صحلية تشقلالة تقتحم بلاطو زابينغ رمضان على المباشر قناة النهار 16 أفريل بشرى عقبي ترد على انتقادات مشاركة بيونة في سلسلة "سكركرش" قناة النهار 31 مارس سمير ميستر إيكس يتحدث عن كواليس تصوير "zoom 6" .. "عييت بزاف وماشي ساهلة" قناة النهار 18 أفريل بلال بطل "الدامة" يعلّق على صورة عايدة عبابسة.. قناة النهار 04 أفريل أمين بومدين: هذا العام الدرامة طغاة على الشاشة الجزائرية والفكاهة ناقصة بزاف قناة النهار 05 أفريل