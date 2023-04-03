قناة النهار النفس و الصيام : كيف نروّض النفس البشرية؟ بقلم قناة النهار نشر في 03 أفريل 2023 - 13:12 شارك غرِّد أرسل 33 0 النفس و الصيام : كيف نروّض النفس البشرية؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Nbgv9 برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا منتجو التفاح بباتنة يطالبون بالتفرقة بين التخزين والمضاربة قناة النهار 26 مارس هذه هي الأطباق التي يفضلها الجزائري في شهر رمضان قناة النهار 01 أفريل إيمان خليف: "تعرضت لمؤامرة كبيرة حتى لا يُرفع علم الجزائر" قناة النهار 25 مارس رضا الفيل : بونجاح..بلايلي و محرزعندهم شعبية هنا..سنشحع الخضرضد النيجر قناة النهار 26 مارس الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفقد إلى مقر قيادة القوات البرية قناة النهار 02 أفريل رابح العاصيمي خاطيه الراي والغنية تاع "حسني" ما عرفهاش قناة النهار 30 مارس بلماضي : لاعبنا بتشكيليتين مختلفتين لضبط التشكيلة المثالية واللعب بطريقين مختلفتين قناة النهار 28 مارس ZOOM مع MISTERX 6 I "الحلقة 01 "دار لفشوش والدامة وبيونة قناة النهار 28 مارس معيشة فالـ Good | الحلقة الثالثة | ميشال قناة النهار 25 مارس ZOOM مع MISTERX 6 I الحلقة "05" البطحة قناة النهار 02 أفريل