قناة النهار النفس و الصيام : لماذا أردنا أن ندمج بين هاتين القيمتين؟ بقلم قناة النهار نشر في 02 أفريل 2023 - 12:50 شارك غرِّد أرسل 7 0 النفس و الصيام : لماذا أردنا أن ندمج بين هاتين القيمتين؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7TRLH برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا وزارة الخارجية: مراسم تسليم واستلام المهام بين رمطان لعمامرة و أحمد عطاف قناة النهار 18 مارس سفير الجزائر بايطاليا :الجزائر ستشهد تحولا تكنولوجيا بتصنيع سيارات محلية لتغطية السوق قناة النهار 20 مارس فقرة " تعرف على الأغنية من خلال الحركات".. سهيلة معلم و djam ضد مبارك مناد وعايدة .. تشبع ضحك قناة النهار 26 مارس واش داني /يعرضوك تلعب تلقى روحك ثاقب رأس بنادم🤣🤣السيّد شاف الـ ـدم هرب ديراكت من الخلعة !! قناة النهار 30 مارس "ريحة البلاد : صديقات جزائريات في" ديارالغربة" يتشاركن الإفطار مع صديقة فرنسية .."فطور يشهّي قناة النهار 25 مارس djam يلهب بلاطو موسيقى late show بأغنية البالون يدور قناة النهار 25 مارس يسرى بوداح تبدع في أغنية stand by me قناة النهار 31 مارس رمضان مع هشام Cook👨🍳😋/ كبسة بزاف بنينة و كوكتيل الفواكه قناة النهار 27 مارس معيشة فالـ Good | الحلقة الثالثة | ميشال قناة النهار 25 مارس أجواء ربيعية مستقرة مع إرتفاع في درجات الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 25 مارس