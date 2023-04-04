قناة النهار النفس و الصيام : هل مانزعم فعله هو حقا ما نفعله؟ بقلم قناة النهار نشر في 04 أفريل 2023 - 11:45 شارك غرِّد أرسل 12 0 النفس و الصيام : هل مانزعم فعله هو حقا ما نفعله؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MO88D برامج قناة النهار اقرأ أيضا الإعجاز العلمي في القرآن: الخلايا الجذعية وعلاقتها بالصيام قناة النهار 27 مارس ضحكة ولعبة / طونوبيل شحال فيها من رودة ؟!🤣 🤣 سؤال يبانلك سهل ولكن! قناة النهار 28 مارس بلمهدي : مصحف البرايل هبة من رئيس الجمهورية..يعطى مجّانا لكل محتاج قناة النهار 21 مارس واش داني / تروح تشري باتيسري يعضلك واحد منها😂😂 واش ديرلو ؟! طاح مع واحد معياف ومنارفي قناة النهار 24 مارس لحظة إندلاع الحريق بعد إنفجار الغاز داخل منزل وسط مدينة المدية قناة النهار 27 مارس رؤوف بطل مسلسل الدامة: شرف لي أني مثلت مع ممثلين كبار قناة النهار 04 أفريل وزارة الري / مراسم تسليم وإستلام المهام بين طه دربال و لخضر رخروخ قناة النهار 18 مارس رجال صدقوا / سعد بن معاذ قناة النهار 31 مارس صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون أول يوم من شهر رمضان المبارك قناة النهار 23 مارس معيشة فالـ Good | الحلقة التاسعة | الوحم قناة النهار 31 مارس