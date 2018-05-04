النفط الأمريكي يسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014

صعدت أسعار النفط حوالي 2 بالمائة اليوم الجمعة وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام.

مع بقاء الإمدادات العالمية من الخام مقيدة وانتظار السوق أنباء من واشنطن بشأن عقوبات أمريكية جديدة محتملة على إيران.

وقال متعاملون إن سوق النفط تلقى دعما مع اقتراب مهلة تنتهي في12 ماي للإعلان عن عقوبات أمريكية جديدة على إيران.

وصعدت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.25 دولار، أو 1.70 بالمائة.

لتبلغ عند التسوية 74.87 دولار للبرميل وتنهي الأسبوع مرتفعة 0.4 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 1.89 بالمائة، لتغلق عند 69.72 دولار للبرميل.

بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 69.97 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب تزيد قليلا عن 1.5 بالمائة.