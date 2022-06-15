النفط الجزائري يحقق رقما قياسيا جديدا

حقق سعر النفط الجزائري، رقما قياسيا جديدا في الأسواق العالمية، حيث لامس صحاري بلاند 130 دولار للبرميل في تداولات اليوم الأربعاء، في أعلى سعر له منذ ثلاثة أشهر.

وفي هذا السياق، أفادت بيانات موقع “oilprice” أن سعر البرميل من النفط الجزائري بلغ 129.87 دولارا بارتفاع قدر بـ 2.99 بالمائة، فيما ارتفع سعر خام برنت إلى ما يقارب 121 دولار.

بالمقابل وبالنظر إلى نفس المعطيات فقد حلّ النفط الجزائري في المرتبة الثانية عالميا لأغلى الخامات، بعد النفط النيجيري الذي حافظ على الصدارة بسعر بلغ 129.93 دولارا للبرميل.

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