النفط: سعر خام برنت يتخطى 65 دولارا للبرميل

إرتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في التعاملات المبكرة مستفيدة من خفض قسري لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأمريكية.

وجاء خفض إنتاج النفط في ولاية تكساس الأمريكية بسبب موجة البرد التي تضرب البلاد منذ قرابة أسبوعين.

وتشير تقديرات مراقبين في سوق النفط الأمريكية، أن منصات الخام أوقفت إنتاج 2,5 مليون برميل بالمتوسط اعتبارا من الأسبوع الماضي، بفعل عقبات فرضتها درجات الحرارة دون الصفر.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 1,27 بالمائة أو 83 سنتا إلى 65,23 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1,12 بالمائة أو 71 سنتا إلى 62,41 دولارا للبرميل.

كما تلقت الأسعار دعما من توقعات متفائلة لبنك جولدمان ساكس، بشأن احتمالية وصول سعر برميل النفط مستوى 75 دولارا بحلول الربع الثالث 2021، و70 دولارا في الربع الثاني.