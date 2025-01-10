النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث

عرفت أسعار النفط إرتفاعا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وجاء ذلك، بدعم من ارتفاع الطلب على الوقود لأغراض التدفئة وسط طقس شديد البرودة في مناطق من الولايات المتحدة وأوروبا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0138 بتوقيت غرينتش.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.18 دولار.

وعزا محللون الارتفاعات إلى تزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب تشديد العقوبات. وسط انخفاض في مخزونات النفط ودرجات الحرارة المتجمدة في العديد من مناطق الولايات المتحدة وأوروبا والتفاؤل إزاء إجراءات التحفيز الصينية.