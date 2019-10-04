النفط يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 2019

بالرغم من إرتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة، إلا أنه يتجه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية، وذلك بسبب المخاوف حول إنخفاض الطلب.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فإن هناك مخاوف من إن تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي، بوتيرة أكبر، سيلحق الضرر بالطلب على الوقود.

وبحلول الساعة الـسابعة وثلاثة دقائق بتوقيت “غرينيتش” صباح اليوم، صعدت عقود مزيج “برنت” إلى 57.83 دولار للبرميل.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، إلى 52.54 دولار للبرميل.

وانخفض “برنت” على أساس أسبوعي بـ6.6 بالمائة، مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر الماضي.

فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6 بالمائة، وهو أكبر هبوط له منذ شهر جويلية الفارط.