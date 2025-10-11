النفط يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 أشهر

انخفضت العقود الآجلة للخامين برنت والأمريكي أكثر من دولارين للبرميل، أو ما يزيد عن 3 بالمائة، في جلسة الجمعة.

وجاء ذلك، بعد أن ألقى تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الصين. بظلاله على توقعات الطلب في السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.49 دولار أو 3.82% لتبلغ عند التسوية 62.73 دولارًا للبرميل.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.61 دولار أو 4.24% إلى 58.90 دولارًا للبرميل عند التسوية. وهذا أدنى مستوى للخامين منذ أوائل ماي.

ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في انخفاض الأسعار توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة اقترحها ترامب لإنهاء الحرب في غزة.